В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили своих клиентов об ограничениях, которые могут быть применены.

В «Киевстар» объявили о возможных ограничениях для пользователей тарифов IoT, пишет Politeka.net.

Так, предупреждается, что если абонент осуществляет подключение 10 и более SIM-карт в течение одного расчетного периода, при этом 30% и более из подключенных SIM-карт активны только первый расчетный период подключения, то Киевстар имеет право ограничить следующее подключение дополнительных SIM-карт такому абоненту.

Ограничения для повторных подключений могут применяться уже с 1 апреля и коснутся следующих тарифов: IoT Start, IoT Mini, IoT База.

IoT – это комплекс устройств, взаимодействующих между собой и с внешней средой через сеть связи.

Как отмечают в «Киевстар», благодаря IoT можно автоматически и в режиме реального времени отслеживать работу различных систем и выполнения процессов.

К примеру, проверять исправность оборудования или видеть движение грузовиков.

Для организации IoT-инфраструктуры нужны умные датчики и сенсоры, оснащенные специальными М2М SIM-картами, платформа для контроля оборудования, управления системой, сбора и обработки всех данных, а также сеть для связи устройств между собой и с платформой (GSM, LTE или NB-IoT).

Киевстар уверяет, что может предоставить бизнесу все необходимое для построения IoT-инфраструктуры: М2М SIM-карты, собственные сети для беспроводной передачи данных, ПО для сбора, хранения и обработки информации.

Сейчас технология IoT используется во многих индустриях.

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