В «Киевстар» объявили о возможных ограничениях для пользователей тарифов IoT, пишет Politeka.net.
Так, предупреждается, что если абонент осуществляет подключение 10 и более SIM-карт в течение одного расчетного периода, при этом 30% и более из подключенных SIM-карт активны только первый расчетный период подключения, то Киевстар имеет право ограничить следующее подключение дополнительных SIM-карт такому абоненту.
Ограничения для повторных подключений могут применяться уже с 1 апреля и коснутся следующих тарифов: IoT Start, IoT Mini, IoT База.
IoT – это комплекс устройств, взаимодействующих между собой и с внешней средой через сеть связи.
Как отмечают в «Киевстар», благодаря IoT можно автоматически и в режиме реального времени отслеживать работу различных систем и выполнения процессов.
К примеру, проверять исправность оборудования или видеть движение грузовиков.
Для организации IoT-инфраструктуры нужны умные датчики и сенсоры, оснащенные специальными М2М SIM-картами, платформа для контроля оборудования, управления системой, сбора и обработки всех данных, а также сеть для связи устройств между собой и с платформой (GSM, LTE или NB-IoT).
Киевстар уверяет, что может предоставить бизнесу все необходимое для построения IoT-инфраструктуры: М2М SIM-карты, собственные сети для беспроводной передачи данных, ПО для сбора, хранения и обработки информации.
Сейчас технология IoT используется во многих индустриях.
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