Як повідомили у «Київстар», змінити номер можуть деякі їхні клієнти, пише Politeka.net.

Йдеться про особливі номери. Тепер їх можна придбати зі знижкою.

Так, Срібний номер від «Київстар» тепер можна купити за 600 гривень замість 800 грн.

Платиновий номер від «Київстар» зараз коштує 2 000 грн., а зазвичай 3000.

Зазначимо, що срібні номери це такі, де повторюються комбінації цифр, або номери з дзеркальним відображенням цифр. Наприклад, +380 (67) 456 2233, +380 (67) 123 4 321.

Платинові - це номери, в яких чотири однакові цифри йдуть поспіль. Наприклад, +380 (67) 888 5555, +380 (67) 677 4444, +380 (67) 123 4444

Номер може бути із улюбленим числом, важливою датою або просто гарним поєднанням цифр.

Придбати ексклюзивний номер зі знижкою можна з 18 по 31 березня включно. Однак цією послугою можуть скористатися не всі абоненти «Київстар», а тільки абоненти передплати.

«Нову SIM-карту з гарним номером вам доставлять безкоштовно», - пояснюють у «Київстар.

Якщо абонент замовить номер для eSIM, чекати на доставку не потрібно: він підключається онлайн за допомогою QR-коду, який прийде після оплати.

Також у «Київстар» пояснили, чи потрібно активувати номер:

«Ні, він активується автоматично, щойно ви оформите замовлення».

У «Київстар» також назвали умову щодо отримання пакету послуг.

«Щоб активувати ваш тарифний план і отримати пакет послуг, поповніть рахунок на достатню суму. Далі плата за тариф зніматиметься раз на 4 тижні опівночі (00:00)», - розповіли у «Київстар».

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