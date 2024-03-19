В онлайн-сервіс державних послуг «Дія» відреагували на багаточисленні скарги українців, в яких вже навіть йдеться про позови до суду.

Обурення в українців викликала інструкція від «Дія», як успішно і з першого разу пройти перевірку в «Дія. Підпис».

Нагадаємо, що документи з електронним підписом мають таку саму юридичну силу, як і засвідчені вручну.

Під час використання Дія.Підпису обличчя порівнюється з фото на документах, тому, наприклад, якщо на документах людина без окулярів, то для Дія. Підпис їх рекомендовано зняти.

Саме цей нюанс і викликав спалах гніву у деяких споживачів. Люди скаржаться, що без окулярів їм не видно написів на екрані і звинувачують сервіс у дискримінації. Крім того люди, які зазнали поранень під час бойови дій, також не можуть пройти «Дія. Підпис» без труднощів.

«Без окулярів я не бачу, що воно там пише, кліпніть чи посміхніться, а телефон приходиться тримати дуже близько»,

«Ідентифікація поранених не проходить у 9 випадках з 10. У кого тремор рук, хтось з опіками, дехто не може руки підняти з телефоном на потрібний рівень. Дія неінклюзивна»,

«Може, вже вистачить цькувати осіб з інвалідністю по зору? Скільки ще таке буде продовжувалося? То дивіться прямо в камеру, то кліпніть, то посміхніться, ще може напишіть пердніть? Я тотально не бачу, і не можу дивитися прямо в камеру, і що з того? Я ні з першого разу ні з сотого разу підпис не можу зробити. Ви при вході ідентифікуєте за допомогою додатків від банків. Мене аж два рази ідентифікували, і по монобанку, і по приват24. Невже того недостатньо?... (…) Можу усім сміло пропонувати звертатися в суд. Тут ми споживачі. Відповідно до закону про захист прав споживачів, судовий збір оплачувати не потрібно. Я незнаю, як ще боротися з таким горе-міністром цифрової трансформації, що порушує права осіб з інвалідністю. Спочатку подаємо в суд, потім виставляємо велику моральну шкоду, і нехай платять з державного бюджету…»,

«Невеличка підказка - порада зняти окуляри трошки дивна, тому що наприклад я без окулярів не бачу що саме Дія каже мені зробити (посміхнутись, кліпнути), і коли я наближаю телефон щоб побачити текст - рамка стає червоною».

У «Дія» ж пояснили, як саме відбувається ідентифікація під час «Дія. Підпис». Так, цифровий образ обличчя, який генерується з камери, порівнюється із фото в реєстрі — тому зовнішність під час фотоперевірки має збігатися з зображенням на фото в документах.

«Дійсно, на це можуть впливати додаткові аксесуари, окуляри, наприклад. Зазвичай для підтвердження особи на нових пристроях потрібно або кліпнути кілька разів поспіль, або посміхнутися», - зазначили у «Дія».

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