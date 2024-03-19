В онлайн-сервисе государственных услуг «Дія» отреагировали на многочисленные жалобы украинцев, в которых уже даже речь идет об исках в суд.

Возмущение у украинцев вызвало инструкция от «Дия» , как успешно и с первого раза пройти проверку в «Дія. Подпись».

Напомним, что документы с электронной подписью имеют такую ​​же юридическую силу, как и заверенные вручную.

При использовании Дія. Подпись лицо сравнивается с фото на документах, поэтому, например, если на документах человек без очков, то для Дія. Подпись их рекомендуется снять.

Именно этот нюанс и вызвал вспышку гнева у некоторых пользователей. Люди жалуются, что без очков им не видно надписей на экране и обвиняют сервис в дискриминации. Кроме того люди, которые получили ранения вл время боевых действий, также не могут пройти «Дія. Подпись» без труда.

«Без очков я не вижу, что там пишет, кликните или улыбнитесь, а телефон приходится держать очень близко»,

«Идентификация раненых не проходит в 9 случаях из 10. У кого тремор рук, кто-то с ожогами, некоторые не могут руки поднять с телефоном на нужный уровень. Дія не инклюзивна»,

«Может, уже хватит травить лиц с инвалидностью по зрению? Сколько еще такое будет продолжалось? То смотрите прямо в камеру, то моргните, то улыбнитесь, еще может напишите пердните? Я тотально не вижу и не могу смотреть прямо в камеру, и что с того? Я ни с первого раза, ни с сотого раза подпись не могу сделать. Вы при входе идентифицируете с помощью приложений от банков. Меня два раза идентифицировали, и по монобанку, и по приват24. Неужели этого недостаточно?... (…) Могу всем смело предлагать обращаться в суд. Здесь мы потребители. Согласно закону о защите прав потребителей, судебный сбор оплачивать не нужно. Я не знаю, как еще бороться с таким горе-министром цифровой трансформации, нарушающим права лиц с инвалидностью. Сначала подаем в суд, потом выставляем большой моральный ущерб, и пусть платят из государственного бюджета…»,

«Небольшая подсказка – совет снять очки немного странный, потому что, например, я без очков не вижу что именно Дія говорит мне сделать (улыбнуться, моргнуть), и когда я приближаю телефон чтобы увидеть текст – рамка становится красной ».

В «Дія» же объяснили, как происходит идентификация во время «Дія. Подпись». Так, цифровой образ, который генерируется с камеры, сравнивается с фото в реестре — поэтому внешность во время фотопроверки должна совпадать с изображением на фото в документах.

«Действительно, на это могут влиять дополнительные аксессуары, очки, например. Обычно для подтверждения личности на новых устройствах нужно либо моргнуть несколько раз подряд, либо улыбнуться», - отметили в «Дія».

Последние новости Украины:

Всех участников НМТ-2024 предупредили о важных нюансах.

В Lifecell на фоне громкого скандала обратились к абонентам.

Изменения уже действуют: в "Киевстар" объявили новые цены на популярную услугу.