Так, у «Lifecell» повідомили абонентам, що на них чекає «фокус» - вони спілкуватимуться більше, а витрати на трафік ставатимуть меншими.

Мова йде про послугу «Online спілкування». З нею, як запевняють у «Lifecell», буде дуже багато розмов у месенджерах та улюблених соціальних мережах.

«Після активації пакету Premium XL ви отримаєте вигоду до 37% у порівнянні з вартістю користування за 4 тижні та приємну фіксовану ціну 200 грн на 180 днів», - повідомили у «Lifecell».

Послуга доступна для таких месенджерів та соціальних мереж: Facebook, Instagram, X, Messenger, Viber, Whatsapp, Telegram, Skype та Signal.

Додамо, що тим часом також стало відомо, що компанія «lifecell» була оштрафована на 10,4 мільйона гривень у зв'язку з виявленими порушеннями в готовності забезпечувати зв'язок на об'єктах без електропостачання.

Рекордний штраф було накладено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку.

У «Lifecell» заявили, що з таким рішенням регулатора вони не погоджуються і планують оскаржувати штраф в суді.

У «Lifecell» заявили, що штраф було накладено після проведення повторної перевірки та повного підтвердження НКЕК виконання компанією всіх вимог законодавства щодо генераторів та покриття у Рівненській області.

Накладання штрафу після виконання всіх вимог НКЕК, що підтверджується Актом перевірки, у «Lifecell» назвали нелогічним.

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