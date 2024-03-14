Так, в «Lifecell» сообщили абонентам, что их ждет «фокус» - они будут общаться больше, а расходы на трафик будут становиться меньше.

Речь идет об услуге «Online общение». С ней, как уверяют в Lifecell, будет очень много разговоров в мессенджерах и любимых социальных сетях.

«После активации пакета Premium XL вы получите выгоду до 37% по сравнению со стоимостью пользования за 4 недели и приятную фиксированную цену 200 грн на 180 дней», - сообщили в «Lifecell».

Услуга доступна для таких мессенджеров и социальных сетей: Facebook, Instagram, X, Messenger, Viber, Whatsapp, Telegram, Skype и Signal.

Добавим, что тем временем также стало известно, что компания lifecell была оштрафована на 10,4 миллиона гривен в связи с выявленными нарушениями в готовности обеспечивать связь на объектах без электроснабжения.

Рекордный штраф был наложен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

В "Lifecell" заявили, что с таким решением регулатора они не соглашаются и планируют обжаловать штраф в суде.

В Lifecell заявили, что штраф был наложен после проведения повторной проверки и полного подтверждения НКЭК выполнения компанией всех требований законодательства относительно генераторов и покрытия в Ровенской области.

Наложение штрафа после выполнения всех требований НКЭК, что подтверждается Актом проверки, в Lifecell назвали нелогичным.

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