В телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили абонентам актуальную информацию об изменении номера.

Как сообщили в «Киевстар», изменить номер могут некоторые их клиенты, пишет Politeka.net.

Речь идет об особых номерах. Теперь их можно купить со скидкой.

Так, Серебряный номер от «Киевстар» теперь можно купить за 600 гривен вместо 800 грн.

Платиновый номер от «Киевстар» сейчас стоит 2000 грн., а обычно 3000 грн.

Отметим, что серебряные номера это такие, где повторяются комбинации цифр или номера с зеркальным отображением цифр. К примеру, +380 (67) 456 2233, +380 (67) 123 4 321.

Платиновые – это номера, в которых четыре одинаковые цифры идут подряд. Например, +380 (67) 888 5555, +380 (67) 677 4444, +380 (67) 123 4444

Номер может быть с любимым числом, важной датой или просто хорошим сочетанием цифр.

Купить эксклюзивный номер со скидкой можно с 18 по 31 марта включительно. Однако этой услугой могут воспользоваться не все абоненты Киевстар, а только абоненты подписки.

«Новую SIM-карту с хорошим номером вам доставят бесплатно», – объясняют в «Киевстаре».

Если абонент закажет номер для eSIM, ждать доставки не нужно: он подключается онлайн с помощью QR-кода, который придет после оплаты.

Также в «Киевстар» объяснили, нужно ли активировать номер:

«Нет, он активируется автоматически, как только вы оформите заказ».

В «Киевстар» также назвали условие получения пакета услуг.

"Чтобы активировать ваш тарифный план и получить пакет услуг, пополните счет на достаточную сумму. Дальше плата за тариф будет сниматься раз в 4 недели в полночь (00:00)», - рассказали в «Киевстаре».

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