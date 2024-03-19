Телекомунікаційна компанія «Київстар» звернулася до своїх абонентів, повідомивши про серйозні зміни, які відбудуться у перших числах наступного місяця.

А саме з другого квітня, попереджають у «Київстар».

Саме з цього дня послуги інтернету та SMS у «Київстар» будуть надаватися виключно в мережі 4G, а дзвінки здійснюватимуться за допомогою VoLTE.

Зміни наразі стосуються тільки абонентів «Київстар», які знаходяться у США. Це зумовлено закриттям мереж 2G та 3G у країні та переходом на сучасніші технології.

У «Київстар» закликали своїх абонентів у США перевірити свій смартфон та SIM, щоб у них не зник зв’язок.

«Якщо смартфон підтримує VoLTE, а SIM 4G — ви зможете і надалі телефонувати, користуватися інтернетом і SMS. Але краще переконаймося в цьому», - пояснюють у «Київстар».

У налаштуваннях телефона має бути активована технологія VoLTE.

Закриття мереж 2G і 3G із 2 квітня у США означатиме, що інтернет та SMS надаватимуться лише в мережі 4G, а дзвінки здійснюватимуться через VoLTE.

«Відмовляються від мережі 2G/3G мобільні оператори по всьому світу, щоб розвивати нові технології», - кажуть у «Київстар».

Технологія передання голосу VoLTE дозволяє телефонувати через 4G (LTE) замість традиційної голосової мережі та забезпечує якісніший зв’язок.

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