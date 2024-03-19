А именно со второго апреля, предупреждают в «Киевстар».
Именно с этого дня услуги интернета и SMS в Киевстар будут предоставляться исключительно в сети 4G, а звонки будут осуществляться с помощью VoLTE.
Изменения касаются только абонентов «Киевстар», которые находятся в США. Это обусловлено закрытием сетей 2G и 3G в стране и переходом на более современные технологии.
В «Киевстар» призвали своих абонентов в США проверить свой смартфон и SIM, чтобы у них не исчезла связь.
«Если смартфон поддерживает VoLTE, а SIM 4G – вы сможете и дальше звонить, пользоваться интернетом и SMS. Но лучше убедимся в этом», - объясняют в «Киевстар».
В настройках телефона должна быть включена технология VoLTE.
Закрытие сетей 2G и 3G со 2 апреля в США означает, что интернет и SMS будут предоставляться только в сети 4G, а звонки будут осуществляться через VoLTE.
"Отказываются от сети 2G/3G мобильные операторы по всему миру, чтобы развивать новые технологии", - говорят в "Киевстар".
Технология передачи голоса VoLTE позволяет звонить через 4G (LTE) вместо традиционной голосовой сети и обеспечивает более качественную связь.
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