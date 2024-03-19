Телекоммуникационная компания «Киевстар» обратилась к своим абонентам, сообщив о серьезных изменениях, которые произойдут в первых числах следующего месяца.

А именно со второго апреля, предупреждают в «Киевстар».

Именно с этого дня услуги интернета и SMS в Киевстар будут предоставляться исключительно в сети 4G, а звонки будут осуществляться с помощью VoLTE.

Изменения касаются только абонентов «Киевстар», которые находятся в США. Это обусловлено закрытием сетей 2G и 3G в стране и переходом на более современные технологии.

В «Киевстар» призвали своих абонентов в США проверить свой смартфон и SIM, чтобы у них не исчезла связь.

«Если смартфон поддерживает VoLTE, а SIM 4G – вы сможете и дальше звонить, пользоваться интернетом и SMS. Но лучше убедимся в этом», - объясняют в «Киевстар».

В настройках телефона должна быть включена технология VoLTE.

Закрытие сетей 2G и 3G со 2 апреля в США означает, что интернет и SMS будут предоставляться только в сети 4G, а звонки будут осуществляться через VoLTE.

"Отказываются от сети 2G/3G мобильные операторы по всему миру, чтобы развивать новые технологии", - говорят в "Киевстар".

Технология передачи голоса VoLTE позволяет звонить через 4G (LTE) вместо традиционной голосовой сети и обеспечивает более качественную связь.

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