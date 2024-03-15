У «Київстар» попередили про зміни, які почнуть діяти вже відсьогодні, з 15 березня, пише Politeka.net.
Комісія на попвнення рахунку зросла і тепер становитиме 5%.
«З 15 березня 2024 року в магазинах Черкаської та Тернопільської областей поповнення рахунку через термінал самообслуговування буде мати комісію в розмірі 5%», - повідомили у «Київстар», кого саме з абонентів стосуються зміни.
У «Київстар» також пояснили, що це пов’язано з підтримкою стратегії регулятора щодо впровадження безготівкових платежів, а також зменшення фінансового навантаження на партнерів мережі. Адже, як підксрелюють у «Київстар», комісія банку емітента завжди додатково сплачувалась партнером.
Але попвноти рахунок можна і без комісії. У «Київстар» пояснили, як саме це можна зробити.
Наприклад, у «Мій Київстар». Для цього необхідно завантажити додаток.
Поповнити рахунок без комісії також можна за номером 899 або запитом *134#.
Ще один спосіб поповнити рахунок без комісії – за допомогою онлайн-банкінгу (Приват, Уксіббанк, Monobank, Universal bank).
Також без комісії можна поповнити рахунок допомогою скретч-картки. Її можна придбати в магазинах на території України.
Додамо, раніше у «Київстар» повідомили, що з 11 березня на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестануть діяти деякі архівні ТВ-пакети для абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.
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