В «Киевстар» предупредили об изменениях, которые начнут действовать уже с сегодняшнего дня, с 15 марта, пишет Politeka.net.

Комиссия на пополнение счета выросла и теперь составит 5%.

«С 15 марта 2024 года в магазинах Черкасской и Тернопольской областей пополнение счета через терминал самообслуживания будет иметь комиссию в размере 5%», - сообщили в «Киевстар», кого именно из абонентов касаются изменения.

В «Киевстар» также объяснили, что это связано с поддержкой стратегии регулятора по внедрению безналичных платежей, а также уменьшению финансовой нагрузки на партнеров сети. Ведь, как подчеркивают в «Киевстар», комиссия банка эмитента всегда дополнительно оплачивалась партнером.

Но пополнить счет можно и без комиссии. В «Киевстар» объяснили, как именно это можно сделать.

Например, в «Мой Киевстар». Для этого необходимо скачать приложение.

Пополнить счет без комиссии также можно по номеру 899 или по запросу *134#.

Еще один способ пополнить счет без комиссии – с помощью онлайн-банкинга (Приват, Уксиббанк, Monobank, Universal bank).

Также без комиссии можно пополнить счет с помощью скретч-карты. Ее можно купить в магазинах на территории Украины.

Добавим, ранее в «Киевстар» сообщили, что с 11 марта на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ перестанут действовать некоторые архивные ТВ-пакеты для абонентов других мобильных операторов, оплачивающих услугу банковской картой.

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