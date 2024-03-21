Так, у «Дія» готуються до важливого оновлення, пише Politeka.net. Мова йде про одруження.

«А скоро буде одруження? Вже дуже очікуємо, не хочемо проходити бюрократичні процедури в посольствах, і їздити 2 рази( подати заяву+ прийти на одруження) ще рік чекати запис в посольстві. Я вже не кажу про вартість білетів авіа і проживання», - поцікавились у представників «Дія» на офіційній сторінці сервісу у Facebook.

Як виявилося, робота над цим в «Дія» дійсно ведеться.

«Зовсім скоро запустимо повний цикл одруження в Дії, щоб ви не витрачали час на бюрократичні перепони. Клік–клік — і наречені», - оголосили в «Дія».

Одруження у "Дія".

Раніше у «Дія» повідомляли, що вже майже 20 000 молодят подали заяви про шлюб на порталі.

«Майже рік українці подають заяву про шлюб у Дії — вибирають місце, дату та формат церемонії. А далі просто приходять на весільну церемонію. Майже 20 000 пар успішно скористалися послугою в Дії», - розповіли у сервісі.

Найбільше заяв про шлюб через Дію — у Києві, Львівській та Одеській областях.

Нагадаємо, як подати заяву про шлюб через «Дія»: Спочатку авторизуйтеся на порталі Дія, потім натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб . Наступний крок – заповнення заяви та вибір деталей церемонії.

«Сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом. Далі ваша половинка отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП», - розповідали в «Дія» про останні кроки о подачі заяви про шлюб.

Одруження у "Дія".

Наразі у «Дія» планують запустити повний цикл одруження, завдяки якому пари зможуть зареєструвати шлюб просто з дому чи навіть коли наречений і наречена перебувають у різних містах.

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