Да, в «Дія» готовятся к важному обновлению, пишет Politeka.net. Речь идет о бракосочетании.

«А скоро будет бракосочетание? Уж очень ожидаем, не хотим проходить бюрократические процедуры в посольствах, и ездить 2 раза (подать заявление + прийти на бракосочетание) еще год ждать запись в посольстве. Я уже не говорю о стоимости билетов авиа и проживание», – поинтересовались у представителей «Дія» на официальной странице сервиса в Facebook.

Как оказалось, работа над этим в Дія действительно ведется.

«Совсем скоро запустим полный цикл бракосочетания в Дія, чтобы вы не тратили время на бюрократические препятствия», - объявили в «Действие».

Регистрация брака в "Дія".

Ранее в Дія сообщали, что уже почти 20 000 молодоженов подали заявления о браке на портале.

«Почти год украинцы подают заявление о браке в Деія – выбирают место, дату и формат церемонии. А дальше просто приходят на свадебную церемонию. Около 20 000 пар успешно воспользовались услугой в Дія», - рассказали в сервисе.

Больше заявлений о браке через Дія — в Киеве, Львовской и Одесской областях.

Напомним, как подать заявление о браке через «Дія»: Сначала авторизуйтесь на портале Дія, затем нажмите Услуги → Семья → Заявление о браке. Следующий шаг – заполнение заявления и выбор деталей церемонии.

«Уплатите административный сбор удобным способом и подпишите электронной подписью. Далее ваша половинка получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна подписать ее с КЭП», - рассказывали в «Дія» о последних шагах в подаче заявления о браке.

Регистрация брака в "Дія".

Сейчас в «Дія» планируют запустить полный цикл бракосочетания, благодаря которому пары смогут зарегистрировать брак прямо из дома или даже когда жених и невеста находятся в разных городах.

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