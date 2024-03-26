Так, в «Киевстар» готовятся к изменениям в дополнительных услугах и некоторых тарифах подписки на контракт, пишет Politeka.net.
Абонентов «Киевстар» уверяют, что эти изменения вводятся для того, чтобы им предложить больше возможностей для общения с родными, а также продолжать инвестировать в расширение и киберзащиту сети.
"Мы обновляем наполнение и условия обслуживания", - говорят в "Киевстар".
"Киевстар" меняет тарифы.
А именно, для некоторых тарифов подписки. Изменения произойдут с 9 апреля.
Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – уже с 1 мая.
«Изменения будут касаться тех тарифов, которые не обновлялись год и больше», – подчеркивают в «Киевстар».
В «Киевстар» также уточнили дополнительные услуги, которые можно использовать в обновленных тарифах. Среди них минуты для звонков на другие сети, дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах – Суперсилы, роуминг как дома – пользуйтесь условиями тарифа за границей, а также дополнительные гигабайты мобильного интернета.
"Киевстар" меняет тарифы
Кроме того, в «Киевстар» решили унифицировать условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS после использования тарифных объемов.
Так, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток.
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