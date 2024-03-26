В «Киевстар» предупредили о важных изменениях, которые будут касаться многих абонентов и произойдут в два этапа.

Так, в «Киевстар» готовятся к изменениям в дополнительных услугах и некоторых тарифах подписки на контракт, пишет Politeka.net.

Абонентов «Киевстар» уверяют, что эти изменения вводятся для того, чтобы им предложить больше возможностей для общения с родными, а также продолжать инвестировать в расширение и киберзащиту сети.

"Мы обновляем наполнение и условия обслуживания", - говорят в "Киевстар".

"Киевстар" меняет тарифы.

А именно, для некоторых тарифов подписки. Изменения произойдут с 9 апреля.

Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – уже с 1 мая.

«Изменения будут касаться тех тарифов, которые не обновлялись год и больше», – подчеркивают в «Киевстар».

В «Киевстар» также уточнили дополнительные услуги, которые можно использовать в обновленных тарифах. Среди них минуты для звонков на другие сети, дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах – Суперсилы, роуминг как дома – пользуйтесь условиями тарифа за границей, а также дополнительные гигабайты мобильного интернета.

"Киевстар" меняет тарифы

Кроме того, в «Киевстар» решили унифицировать условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS после использования тарифных объемов.

Так, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток.

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