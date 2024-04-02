Абонентів «Київстар» приголомшили SMS з попередженням про підвищення тарифів.
«А що це за підвищення ціни на тариф відразу вдвічі?!», - обурюється одна з абоненток «Київстар».
У «Київстар» вирішили пояснити, чому було прийняти рішення про підвищення тарифів і на скільки більше доведеться платити.
«Ми розуміємо ваше невдоволення зараз. Київстар довго утримувався від цього кроку. Проте нині компанія не може не реагувати на економічну ситуацію в країні, тому й вимушена справедливо переглянути умови низки тарифних планів», - підкреслили у Київстар.
У "Київстар" зробили нову заяву про підвищення тарифів.
Як кажуть у «Київстар», у середньому ціна зміниться на 25–70 грн до вартості тарифу.
Також у компанії відповіли тим, хто незадоволений наповнення тарифу. Люди скаржаться, що не хочуть платити більше за послуги, які їм не потрібні і цікавляться, як, наприклад, «залишити свої 25 гіг інтернету та забрати ваші 400 хвилин на інших операторів, але зберегти вартість тарифу».
«Зміни стосуються всіх користувачів цього тарифу, отже, відмовитися від них в індивідуальному порядку можливості немає», - заявили у «Київстар».
Однак абонент може вибрати собі інший тариф самостійно на той, який більше відповідає його потребам.
У "Київстар" зробили нову заяву про підвищення тарифів.
Останні новини України:
Нова послугая у "Дія" збентежила українців.
"Київстар" попередив всіх абонентів про серйозну небезпеку.
Також нагадаємо, що абонентів "Київстар" попередили про важливу вимогу.