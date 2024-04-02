У телекомунікаційній компанії «Київстар» зробили нове важливе пояснення незадоволеним абонентам щодо підвищення тарифів, яке стало для багатьох шоком.

Абонентів «Київстар» приголомшили SMS з попередженням про підвищення тарифів.

«А що це за підвищення ціни на тариф відразу вдвічі?!», - обурюється одна з абоненток «Київстар».

У «Київстар» вирішили пояснити, чому було прийняти рішення про підвищення тарифів і на скільки більше доведеться платити.

«Ми розуміємо ваше невдоволення зараз. Київстар довго утримувався від цього кроку. Проте нині компанія не може не реагувати на економічну ситуацію в країні, тому й вимушена справедливо переглянути умови низки тарифних планів», - підкреслили у Київстар.

У "Київстар" зробили нову заяву про підвищення тарифів.

Як кажуть у «Київстар», у середньому ціна зміниться на 25–70 грн до вартості тарифу.

Також у компанії відповіли тим, хто незадоволений наповнення тарифу. Люди скаржаться, що не хочуть платити більше за послуги, які їм не потрібні і цікавляться, як, наприклад, «залишити свої 25 гіг інтернету та забрати ваші 400 хвилин на інших операторів, але зберегти вартість тарифу».

«Зміни стосуються всіх користувачів цього тарифу, отже, відмовитися від них в індивідуальному порядку можливості немає», - заявили у «Київстар».

Однак абонент може вибрати собі інший тариф самостійно на той, який більше відповідає його потребам.

У "Київстар" зробили нову заяву про підвищення тарифів.

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