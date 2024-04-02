В телекоммуникационной компании «Киевстар» сделали новое важное объяснение недовольным абонентам по поводу повышения тарифов, которое стало для многих шоком.

Абонентов «Киевстар» ошеломили SMS с предупреждением о повышении тарифов.

«А что это за повышение цены на тариф сразу вдвое?!», – возмущается одна из абоненток «Киевстар».

В «Киевстар» решили объяснить, почему было принять решение о повышении тарифов и на сколько больше придется платить.

«Мы понимаем ваше недовольство сейчас. Киевстар долго удерживался от этого шага. Однако сейчас компания не может не реагировать на экономическую ситуацию в стране, потому и вынуждена справедливо пересмотреть условия ряда тарифных планов», - подчеркнули в Киевстар.

В "Киевстаре" сделали новое заявление о повышении тарифов.

Как говорят в «Киевстар», в среднем цена изменится на 25–70 грн до стоимости тарифа.

Также в компании ответили тем, кто недоволен наполнением тарифа. Люди жалуются, что не хотят платить больше за услуги, которые им не нужны и интересуются, как, например, «оставить свои 25 гига интернета и забрать ваши 400 минут на других операторов, но сохранить стоимость тарифа».

«Изменения касаются всех пользователей этого тарифа, следовательно, отказаться от них в индивидуальном порядке нет возможности», - заявили в «Киевстар».

Однако абонент может выбрать себе другой тариф самостоятельно на тот, который больше отвечает его потребностям.

В "Киевстар" сделали новое заявление о повышении тарифов.

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"Киевстар" предупредил всех абонентов о серьезной опасности.

Также напомним, что абонентов "Киевстар" предупредили о важном требовании.