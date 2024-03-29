«Київстар» надав важливе роз’яснення щодо ситуації, яка може статися з кожним абонентом і у якому випадку доведеться показати паспорт.

Так, ніхто з абонентів "Київстар" не застрахований від втрати або блокування SIM. Це може статися, наприклад, через введення неправильного PUK-коду.

У «Київстар» повідомили, як у такому випадку абонент передплати може відновити свій номер.

«Тариф, гроші на рахунку та всі підключені послуги — зберігаються», - запевнили у «Київстар».

Отже, як можна відновити SIM-карту «Київстар». По-перше, в будь-якому магазині «Київстар».

Компанія обіцяє відновити SIM-карту безкоштовно.

Як відновити SIM-карту "Київстар".

Також абонент «Київстар» може зробити це самостійно. Мобільний оператор надав алгоритм дій, як відновіити SIM-карту. Спершу необхідно придбати Smart SIM у інтернет-магазині компанії, потім вставити SIM у телефон і набрати *111#.

Таким чином SIM буде активовано. Потім слід надіслати запит *245*380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, де 380ХХXXXXXXX — номер телефону абонента, YYYYYY — 8 цифр PUK1 старої SIM або 19 цифр ICC.

«Ваш номер відновиться протягом 7 годин — ми надішлемо про це SMS. Поки чекатимете на активацію номера, вам нарахується 100 хвилин на Київстар і 100 МБ», - розповіли у «Київстар» щодо того, як відбуватиметься відновлення SIM-карти.

У «Київстар» уточнили, що якщо відновлення SIM-карти відбуватиметься в магазині, це буде безкоштовно. Але, якщо абонент вирішив відновити SIM-карту самостійно, необхідно буде купити Smart SIM за 65 грн.

Як відновити SIM-карту "Київстар".

У «Київстар» також застерегли абонентів педедплати від деяких дій під час відновлення SIM-карти.

Так, абонентів просять не поповнювати рахунок, доки не надійде SMS, що номер відновлено.

Протягом доби абонант матимете 4 спроби, щоб ввести коректно запит на самостійну заміну SIM-карти. Якщо ж з моменту активації Smart SIM пройшло більше 7 днів, то самостійно замінити SIM буде вже неможливо.

Також самостійно замінити SIM неможливо, якщо стара SIM-карта заблокована. У такому випадку абонентам рекомендують зателефонувати за номером 466.

«Для зареєстрованих абонентів із тарифами передплати або тих, у кого Ексклюзивний номер, автоматично підключено блокування самостійної заміни SIM. Для заміни зверніться в найближчий магазин Київстар», - попереджають також у компанії.

Також у «Київстар» попередили, у яких випадках абоненту доведеться показати документ.

Як відновити SIM-карту "Київстар"

«Якщо ви абонент передплати і ваш номер зареєстрований, для заміни SIM необхідно надати працівнику магазину свій паспорт громадянина України», - кажуть у «Київстар».

Якщо клієнт є абонентом передплати, але номер не зареєстровано, для заміни SIM буде необхідно надати працівнику магазину дані по картці, яка відновлюється.

Якщо у абонента контрактний тариф, то при візиті до магазину «Київстар» необхідно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення або Дію.

«Окрім документів, необхідно також назвати номери, на які ви найчастіше телефонували», - попереджають у «Київстар».

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