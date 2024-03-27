У «Київстар» попередили абонентів про закриття одного з тарифів, пише Politeka.net.

Як виявилося, телекомунікаційна компанія припиняє дію архівного ВСЕ РАЗОМ LOVE UA+ТБ.

«Користувачі цього тарифу будуть переведені на новий тариф ВСЕ РАЗОМ LOVE UA+ТБ 2024», - йдеться у повідомленні.

Також у «Київстар» пояснили, які тепер послуги отримуватимуть такі абоненти. Так, у тарифі ВСЕ РАЗОМ LOVE UA+ТБ 2024 буде доступна швидкість Домашнього Інтернету до 100 Мбіт/с, 17 ГБ/міс мобільного інтернету (12 ГБ/міс у архівному тарифі), а також 6 ГБ/міс інтернету для Роумінгу як вдома (2 ГБ/міс у архівному тарифі).

«Інше наповнення нового тарифного плану не зміниться: 1200 хвилин на Київстар та інші мережі по Україні, а після використання хвилин — безлім на Київстар», - кажуть у компанії.

Крім того, за умовами ВСЕ РАЗОМ LOVE UA+ТБ 2024 до пакету включена послуга Київстар ТБ. Таким чином абоненти отримають доступ до 360 ТВ-каналів, у тому числі до спортивних каналів УПЛ ТБ, Setanta Sports, Setanta Sports+.

Також для абонентів будуть доступні 12 Суперсил на вибір.

У «Київстар» нагадують, що Суперсилу можна підключити один раз на місяць. Зробити це можна у «Мій Київстар».

Мобільний оператор також пояснив, як саме відбудеться перехід абонентів на інший тариф. Так, абонентів, яких торкнуться зміни, буде проінформовано в SMS.

У «Київстар» запевняють, що ці зміни необхідні, щоб абоненти отримали більше можливостей для спілкування, а компанія могла покращувати сервіси і інвестувати в розширення та кіберзахист мережі.

Зазначимо, що у останньому кварталі 2023 року операційний дохід "Київстар" скоротився до 7,36 млрд грн (на 3,9%).

Таке падіння пояснюють, зокрема, кібератакою на "Київстар" у грудні 2023 року.

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