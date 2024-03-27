В «Киевстаре» предупредили абонентов о закрытии одного из тарифов, пишет Politeka.net.

Как оказалось, телекоммуникационная компания прекращает действие архивного ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA+ТВ.

«Пользователи этого тарифа будут переведены на новый тариф ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA+ТВ 2024», - говорится в сообщении.

Также в «Киевстар» объяснили, какие теперь услуги будут получать такие абоненты. Так, в тарифе ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA+ТВ 2024 будет доступна скорость Домашнего Интернета до 100 Мбит/с, 17 ГБ/мес мобильного интернета (12 ГБ/мес в архивном тарифе), а также 6 ГБ/мес интернета для Роуминга как дома ( 2 ГБ/мес в архивном тарифе).

«Другое наполнение нового тарифного плана не изменится: 1200 минут на Киевстар и другие сети по Украине, а после использования минут - безлим на Киевстар», - говорят в компании.

Кроме того, по условиям ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA+ТВ 2024 в пакет включена услуга Киевстар ТВ. Таким образом, абоненты получат доступ к 360 ТВ-каналам, в том числе к спортивным каналам УПЛ ТВ, Setanta Sports, Setanta Sports+.

Также для абонентов будут доступны 12 Суперсил на выбор.

В «Киевстар» напоминают, что Суперсилу можно подключить один раз в месяц. Сделать это можно в «Мой Киевстар».

Мобильный оператор также объяснил, как произойдет переход абонентов на другой тариф. Так, абоненты, которых коснутся изменения, будут проинформированы в SMS.

В «Киевстар» уверяют, что эти изменения необходимы, чтобы абоненты получили больше возможностей для общения, а компания могла улучшать сервисы и инвестировать в расширение и киберзащиту сети.

Отметим, что в последнем квартале 2023 года операционный доход "Киевстар" сократился до 7,36 млрд грн (на 3,9%).

Такое падение объясняют, в частности, кибератакой на "Киевстар" в декабре 2023 года.

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