«Киевстар» предоставил важное разъяснение ситуации, которая может произойти с каждым абонентом и в каком случае придется показать паспорт.

Так, никто из абонентов "Киевстар" не застрахован от потери или блокировки SIM. Это может произойти, например, из-за ввода неверного PUK-кода.

В «Киевстаре» сообщили, как в таком случае абонент подписки может восстановить свой номер.

«Тариф, деньги на счете и все подключенные услуги сохраняются», - заверили в «Киевстар».

Итак, как можно восстановить SIM-карту "Киевстар". Во-первых, в любом магазине "Киевстар".

Компания обещает восстановить SIM-карту бесплатно.

Как восстановить SIM-карту "Киевстар"

Также абонент Киевстар может сделать это самостоятельно. Мобильный оператор предоставил алгоритм действий, как восстановить SIM-карту. Для начала необходимо приобрести Smart SIM в интернет-магазине компании, затем вставить SIM в телефон и набрать *111#.

Таким образом, SIM будет активирован. Затем следует отправить запрос *245*380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, где 380ХХXXXXXXX — номер телефона абонента, YYYYYY — 8 цифр PUK1 старой SIM или 19 цифр ICC.

«Ваш номер восстановится в течение 7 часов – мы вышлем об этом SMS. Пока будете ждать активации номера, вам начислится 100 минут на Киевстар и 100 МБ», - рассказали в «Киевстар» относительно того, как будет происходить восстановление SIM-карты.

В «Киевстар» уточнили, что если восстановление SIM-карты будет происходить в магазине, это будет бесплатно. Но если абонент решил восстановить SIM-карту самостоятельно, необходимо будет купить Smart SIM за 65 грн.

Как восстановить SIM-карту "Киевстар"

В «Киевстар» также предостерегли абонентов педедплаты от некоторых действий во время восстановления SIM-карты.

Так, абонентов просят не пополнять счет, пока не поступит SMS, что номер восстановлен.

В течение суток абонент будет иметь 4 попытки, чтобы ввести корректно запрос на самостоятельную замену SIM-карты. Если с момента активации Smart SIM прошло более 7 дней, то самостоятельно заменить SIM будет уже невозможно.

Невозможно заменить SIM-карту, если старая SIM-карта заблокирована. В таком случае абонентам рекомендуют позвонить по телефону 466.

«Для зарегистрированных абонентов с тарифами подписки или тех, у кого Эксклюзивный номер, автоматически подключена блокировка самостоятельной замены SIM. Для замены обратитесь в ближайший магазин "Киевстар", - предупреждают также в компании.

Также в «Киевстаре» предупредили, в каких случаях абоненту придется показать документ.

Как восстановить SIM-карту "Киевстар"

«Если вы абонент подписки и ваш номер зарегистрирован, для замены SIM необходимо предоставить работнику магазина свой паспорт гражданина Украины», – говорят в «Киевстаре».

Если клиент является абонентом подписки, но номер не зарегистрирован, для замены SIM будет необходимо предоставить работнику магазина данные по восстанавливаемой карте.

Если у абонента контрактный тариф, то при визите в магазин «Киевстар» необходимо иметь паспорт, идентификационный код, водительское удостоверение или Дія.

«Кроме документов, необходимо также назвать номера, на которые вы чаще всего звонили по телефону», - предупреждают в «Киевстар».

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