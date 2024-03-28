Абоненти «Київстар» почали отримувати повідомлення про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах.

Так, «Київстар» попередив абонентів про оновлення умов тарифу і зміну вартості, пише Politeka.net.

«Інформуємо про оновлення умов вашого тарифу після 9 квітня. Будете отримувати: 5 ГБ інтернету, 100 хв для дзвінків на інші мобільні та Суперсили на вибір, а попередня Суперсила 5 ГБ відключиться. Також змінюється вартість деяких додаткових послуг понад тарифний обсяг: SMS, дзвінки, інтернет. Оновлена вартість тарифу: 100/4 тижні», йдеться в одному з повідомлень абонентам від «Київстар».

Раніше «Київстар» повідомив, що зміни відбудуться для деяких тарифів передплати — з 9 квітня, а для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня 2024 року.

«Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше», - попереджали у «Київстар».

Ця новина приголомшила і обурила абонентів.

«Ви праві,що ціни підвищуються на все. Але підіймати на 50 грн., я вважаю,що це занадто. Тим паче, що даєте додаткові послуги, більший трафік, як вигідно вам, а не споживачам, а якість і мобільного зв'язку і інтернету не дуже...»,

«Не згодна з тим, що тариф треба підіймати на стільки і Ви пояснюєте це тим, що треба мати змогу підтримувати роботу мережі, економічна ситуація і т.д. Чому я маю платити 200 грн? І Ви підіймаєте тариф без моєї згоди!..»,

«Вони не просто підняли тариф, вони ще і змінили його, з квітня вже буде зовсім інший тариф під назвою смачний безліміт…»,

«Після грудневого збою Обіцяли не піднімати тариф з 75 до 100 . І на тобі. Підняли», - обурються абоненти на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

«Київстар» у свою чергу пояснює підняття тарифів необхідністю підтримувати роботу мережі, продовжувати будувати нові базові станції та розширювати покриття 4G, а також інвестувати в кібербезпеку оператора й енергонезалежність мережі.

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