Так, «Киевстар» предупредил абонентов об обновлении условий тарифа и изменении стоимости, пишет Politeka.net.

«Информируем об обновлении условий вашего тарифа после 9 апреля. Получите: 5 ГБ интернета, 100 мин для звонков на другие мобильные и Суперсилы на выбор, а предыдущая Суперсила 5 ГБ отключится. Также меняется стоимость некоторых дополнительных услуг сверх тарифного объема: SMS, звонки, Интернет. Обновлена ​​стоимость тарифа: 100/4 недели», говорится в одном из сообщений абонентам «Киевстар».

Ранее Киевстар сообщил, что изменения произойдут для некоторых тарифов подписки — с 9 апреля, а для контрактных тарифов и бизнес-клиентов — с 1 мая 2024 года.

«Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и раньше», – предупреждали в «Киевстар».

Эта новость ошеломила и возмутила абонентов.

«Вы правы, что цены повышаются на все. Но поднимать на 50 грн., я считаю, что это слишком. Тем более, что предоставляете дополнительные услуги, больший трафик, как выгодно вам, а не потребителям, а качество мобильной связи и интернета не очень...» ,

«Не согласна с тем, что тариф нужно поднимать на столько и Вы объясняете это тем, что нужно иметь возможность поддерживать работу сети, экономическую ситуацию и т.д. Почему я должен платить 200 грн? И Вы поднимаете тариф без моего согласия!..» ,

«Они не просто подняли тариф, они еще и изменили его, с апреля уже будет совсем другой тариф под названием вкусный безлимит…»,

«После декабрьского сбоя обещали не поднимать тариф с 75 до 100. И на тебе. Подняли» , - возмущаются абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

«Киевстар» в свою очередь объясняет повышение тарифов необходимостью поддерживать работу сети, продолжать строить новые базовые станции и расширять покрытие 4G, а также инвестировать в кибербезопасность оператора и энергонезависимость сети.

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