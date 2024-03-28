У телекомунікаційній компанії «Київстар» зробили заяву, чи можуть прослуховувати розмови їхніх клієнтів.

Таким чином «Київстар» відреагував на слова одного зі своїх абонентів, пише Politeka.net.

Чоловік на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook звинуватив оператора у поганому зв’язку і припустив, що розмови прослуховуються.

«Для чого мені інтернет, якщо я ним не користуюся. Через поганий зв’язок поговорити нормально не можна, бо погане покриття, а платим за те, чим не користуємось… Гроші берете за 4 тижні та ще й дозволяєте прослуховувати розмови», - написав абонент.

У «Київстар» негайно відреагували на слова абонента:

«Можливість прослуховування розмов є виключеною».

Підкреслимо, що Згідно статті 31 Конституції України, кожному громадянину країни гарантується таємниця телефонних розмов. В Україні дозвіл на прослуховування телефонних розмов можуть отримати лише представники правоохоронних органів за рішенням суду в рамках кримінального провадження.

Будь-якому користувачу смартфону також буде корисно знати, які існують ознаки того, що смартфон прослуховується.

Так, серед ознак прослуховування смартфону є швидкий розряд батареї, несподівані перезавантаження або вимкнення гаджета, дивні звуки під час розмови, незнайомі текстові повідомлення. Смартфон нагрівається без використання – це теж може бути ознакою того, що йде прослушка.

Найпростіший спосіб з'ясувати, чи є шкідлива програма для прослуховування на смартфоні – ввести спеціальну комбінацію цифр. Наприклад, комбінація "*#21#" дозволяє дізнатися, чи переадресовуються номери або смс на інший номер.

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