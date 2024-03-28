В телекоммуникационной компании «Киевстар» сделали заявление, могут ли прослушивать разговоры их клиентов.

Таким образом, «Киевстар» отреагировал на слова одного из своих абонентов, пишет Politeka.net.

Мужчина на официальной странице «Киевстар» в Facebook обвинил оператора в плохой связи и предположил, что разговоры прослушиваются.

«Для чего мне интернет, если я им не пользуюсь. Из-за плохой связи поговорить нормально нельзя, потому что плохое покрытие, а платим за то, чем не пользуемся… Деньги берете за 4 недели, да еще позволяете прослушивать разговоры», - написал абонент.

В «Киевстар» немедленно отреагировали на слова абонента:

«Возможность прослушивания разговоров исключена».

Подчеркнем, что, согласно статье 31 Конституции Украины, каждому гражданину страны гарантируется тайна телефонных разговоров. В Украине разрешение на прослушивание телефонных разговоров могут получить только представители правоохранительных органов по решению суда в рамках уголовного производства.

Любому пользователю смартфона также будет полезно знать, какие существуют признаки прослушивания смартфона.

Так, среди признаков прослушивания смартфона: быстрый разряд батареи, неожиданные перезагрузки или отключения гаджета, странные звуки во время разговора, незнакомые текстовые сообщения.

Смартфон нагревается без использования – это тоже может быть признаком прослушки.

Самый простой способ выяснить, есть ли вредоносная программа для прослушивания на смартфоне – ввести специальную комбинацию цифр. Например, комбинация "*#21#" позволяет узнать, переадресовываются ли номера или смс на другой номер.

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