У «Київстар» готуються до низки важливих змін, які стосуватимуться і тарифів, і умов обслуговування.

Зміни у тарифах «Київстар» відбудуться у два етапи, пише Politeka.net.

Так, для деяких тарифів передплати зміни почнуть діяти вже з 9 квітня. А для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів трохи пізніше — з 1 травня.

«Зміни стосуватимуться тих тарифів, які не оновлювалися рік і більше», - уточнюють у «Київстар».

"Київстар" змінює тарифи.

У «Київстар» підкреслили, що зміни відбудуться заради того, щоб надати абонентам більше можливостей для спілкування, а також інвестувати в розширення та кіберзахист мережі.

«Ми оновлюємо наповнення й умови обслуговування», - кажуть у «Київстар».

В оновленах тарифах діятимуть додаткові послуги. У «Київстар» повідомили, що це хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, додаткові сервіси на вибір, що з'являться у деяких тарифах — Суперсили тощо.

Ще одні зміни – «Київстар» уніфікує умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS, після використання тарифних обсягів.

Так,, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби.

«Абоненти тарифів, для яких яких відбудуться зміни, отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість щонайменше за 7 днів до початку дії цих змін», - попереджають у «Київстар».

"Київстар" змінює тарифи.

Мобільний оператор також запевнив своїх абонентів, що вони можуть обрати інший тариф замість цих пропозицій.

Останні новини України:

"Київстар" анонсував суттєву зміну цін.

"Київстар" вводить новий код - що станеться з номерами всіх абонентів.

У "Київстар" зробили нову заяву щодо зміни номерів.