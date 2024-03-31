В «Киевстаре» готовятся к ряду важных изменений, которые будут касаться и тарифов, и условий обслуживания.

Изменения в тарифах "Киевстар" произойдут в два этапа, пишет Politeka.net.

Так, для некоторых тарифов подписки изменения начнут действовать уже с 9 апреля. А для контрактных тарифов и бизнес-клиентов чуть позже – с 1 мая.

«Изменения будут касаться тех тарифов, которые не обновлялись год и больше», – уточняют в «Киевстар».

"Киевстар" меняет тарифы.

В «Киевстар» подчеркнули, что изменения произойдут ради того, чтобы предоставить абонентам больше возможностей для общения, а также инвестировать в расширение и киберзащиту сети.

"Мы обновляем наполнение и условия обслуживания", - говорят в "Киевстар".

В обновленных тарифах будут действовать дополнительные услуги. В «Киевстар» сообщили, что это минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах — Суперсилы и т.д.

Еще одни изменения – «Киевстар» унифицирует условия оплаты дополнительных услуг, таких как Интернет, звонки и SMS после использования тарифных объемов.

Так, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток.

«Абоненты тарифов, для которых произойдут изменения, получат SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости не менее чем за 7 дней до начала действия этих изменений», - предупреждают в «Киевстар».

"Киевстар" меняет тарифы

Мобильный оператор также заверил своих абонентов, что они могут выбрать другой тариф вместо этих предложений.

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