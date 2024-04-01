У «Київстар» попередили українців про небезпеку, яка чатує на них там, де вони цього не очікують. Так, приваблива пропозиція, яку вони можуть побачити у соцмережах, щодо роботи в компанії «Київстар» насправді є витівкою шахраїв.
«У соцмережах ширяться повідомлення із пропозиціями «легкого заробітку». Шахраї пропонують гроші за заповнення анкет, перегляд відео чи лайки. Будьте обережні, така «робота» ― це чергова шахрайська схема», - підкреслили у «Київстар».
Як пояснили у «Київстар», спочатку людина може отримувати невеликі суми, а далі «роботодавець» попросить переказати гроші на рахунок вже йому. Що станеться потім вже зрозуміло – він зникне.
«Аби втертися в довіру, шахраї часто прикриваються іменами відомих компаній. Тому завжди будьте обачні», - закликають у «Київстар».
Українців просять не вірити пропозиціям швидкого заробітку, не повідомляти стороннім персональні дані, не переказувати гроші на невідомі рахунки, не робити ніяких внесків.
Також у «Київстар» закликають шукати вакансії виключно з офіційним працевлаштуванням:
"Бережіться шахраїв, які видають себе за роботодавців".
У свою чергу абоненти «Київстар» зазначають, що людей також повинна насторожити сума, яку пропонують за таку роботу – до 4000 гривень оплати на карту щодня.
«Чесно кажучи, схема логічна, але людей мала б насторожити сума, яку пропонують. Да і де хто бачив, щоб за легку роботу платили такі гроші, та ще й за день на картку?!»,
«… Шахраї пропонують заоблачні неіснуючі суми і люди ведуться».
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