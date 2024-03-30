Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила про зміни у вартості популярних пакетів.

Мова йде про знижку від «Київстар» для користувачів платформи кіно та телебачення Київстар ТБ.

Знижку можна отримати до 31 березня при оплаті карткою за пакети «Сімейний» і «Преміум HD» на 3 або 12 місяців користування.

У «Київстар» підкреслюють, що підписка на пакет «Сімейний» на 3 місяці дозволить зекономити 34% від вартості, а на 12 місяців — 41%.

Пакет «Преміум HD» можна придбати на 3 місяці з економією 46%, на рік – зі знижкою 56%.

Пакети дозволяють дивитись контент на п’яти пристроях одночасно. Тобто, на смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV і приставці.

«Знижка на кількамісячні пакети розповсюджується для нових та активних користувачів платформи кіно та телебачення незалежно від мобільного оператора зв’язку й інтернет-провайдера», - кажуть у «Київстар».

При оформленні підписки, заплатити необхідно відразу за весь період.

Нагадаємо, раніше у «Київстар» повідомили, що зараз діють нові ціни також на особливі номери.

Тепер за Срібний номер необхідно сплатити 600 гривень замість 800. А платиновий номер коштує 2 000 замість 3 000.

«Акція триватиме з 18 по 31 березня 2024 року включно», - попереджають у «Київстар».

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