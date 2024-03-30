Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила об изменениях в стоимости популярных пакетов.

Речь идет о скидке от «Киевстара» для пользователей платформы кино и телевидения «Киевстар ТВ».

Скидку можно получить до 31 марта при оплате картой за пакеты «Семейный» и «Премиум HD» на 3 или 12 месяцев пользования.

В «Киевстар» подчеркивают, что подписка на пакет «Семейный» на 3 месяца позволит сэкономить 34% от стоимости, а на 12 месяцев — 41%.

Пакет "Премиум HD" можно приобрести на 3 месяца с экономией 46%, на год – со скидкой 56%.

Пакеты позволяют смотреть контент на пяти устройствах одновременно. То есть, на смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV и приставке.

"Скидка на несколькомесячные пакеты распространяется для новых и активных пользователей платформы кино и телевидения независимо от мобильного оператора связи и интернет-провайдера", - говорят в "Киевстар" .

При оформлении подписки заплатить необходимо сразу за весь период.

Напомним, ранее в «Киевстар» сообщили, что сейчас действуют новые цены также на особые номера.

Теперь за Серебряный номер необходимо оплатить 600 гривен вместо 800. А платиновый номер стоит 2000 вместо 3000.

«Акция продлится с 18 по 31 марта 2024 включительно», - предупреждают в «Киевстар».

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