В «Киевстар» предупредили украинцев об опасности, которая подстерегает их там, где они этого не ожидают. Так, привлекательное предложение, которое они могут увидеть в соцсетях, относительно работы в компании «Киевстар» на самом деле является проделкой мошенников.

«В соцсетях распространяются сообщения с предложениями «легкого заработка». Мошенники предлагают деньги за заполнение анкет, просмотр видео или лайки. Будьте осторожны, такая «работа» - это очередная мошенническая схема», - подчеркнули в «Киевстар».

Как объяснили в «Киевстар», сначала человек может получать небольшие суммы, а дальше «работодатель» попросит перевести деньги на счет уже ему. Что произойдет потом уже понятно – он исчезнет.

"Чтобы втереться в доверие, мошенники часто прикрываются именами известных компаний. Поэтому всегда будьте осторожны", - призывают в «Киевстар».

Украинцев просят не верить предложениям быстрого заработка, не сообщать посторонним персональные данные, не перечислять деньги на неизвестные счета, не делать никаких взносов.

Также в «Киевстар» призывают искать вакансии исключительно с официальным трудоустройством:

"Берегитесь мошенников, которые выдают себя за работодателей".

В свою очередь, абоненты «Киевстар» отмечают, что людей также должна насторожить сумма, которую предлагают за такую ​​работу – до 4000 гривен оплаты на карту ежедневно.

«Честно говоря, схема логична, но людей должна насторожить предлагаемая сумма. Да и где кто видел, чтобы за легкую работу платили такие деньги, да еще за день на карточку?!»,

«…Мошенники предлагают облачные несуществующие суммы и люди ведутся».

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