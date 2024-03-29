У компанії «Lifecell» повідомили своїм абонентам про цікаву і корисну послугу, скористатися якою можна, не сплачуючи за інтернет-трафік і навіть без доступу до Інтернет.

Мобільний оператор "Lifecell" зробив заяву щодо своєї послуги, яка може сподобатись багатьом абонентам, пише Politeka.net.

Мова йде про послугу Kidster. Як пояснюють у «Lifecell», вона передбачаєбезлімітний доступ до розвиваючих ігор та мобільних застосунків для дітей віком від 3 до 12 років.

Грати та користуватися завантаженими застосунками можна і без доступу до Інтернету. У «Lifecell» обіцяють абонентам топовий контент без обмежень та плати за інтернет-трафік.

«Мобільний інтернет-трафік для користування послугою lifecell Kidster — без додаткової плати на території України», - запевняють у «lifecell».

Щодо вартості за саму послугу, то при першому підключенні послуга не тарифікується протягом 7 (семи) днів з дня підключення.

«Плата за 7 днів - 21 грн (враховуючи всі податки та збори)», - розповіли у Lifecell.

Послуга автоматично оплачується кожні 7 днів.



«Якщо коштів на рахунку для оплати послуги lifecell Kidster на 7 днів недостатньо, здійснюється оплата у розмірі 18 грн за 6 днів або 15,50 грн за 5 днів, або 13 грн за 4 дні, або 9грн за 3 дні, або 6,50 грн за 2 дні, або 4 грн за 1 день відповідно (в залежності від стану рахунку абоненту). Оплата за послугу здійснюється до моменту відмови Абонента…», - додали у Lifecell.

Крім того, підкреслюється, що без плати за інтернет-трафік означає, що вартість за послугу доступу до інтернету включена до вартості послуги lifecell Kidster.

Якщо абонент буде користуватися цією послугою в роумінгу, обсяг переданих даних додатково тарифікується згідно з його тарифом.

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