Мобільний оператор "Lifecell" зробив заяву щодо своєї послуги, яка може сподобатись багатьом абонентам, пише Politeka.net.
Мова йде про послугу Kidster. Як пояснюють у «Lifecell», вона передбачаєбезлімітний доступ до розвиваючих ігор та мобільних застосунків для дітей віком від 3 до 12 років.
Грати та користуватися завантаженими застосунками можна і без доступу до Інтернету. У «Lifecell» обіцяють абонентам топовий контент без обмежень та плати за інтернет-трафік.
«Мобільний інтернет-трафік для користування послугою lifecell Kidster — без додаткової плати на території України», - запевняють у «lifecell».
Щодо вартості за саму послугу, то при першому підключенні послуга не тарифікується протягом 7 (семи) днів з дня підключення.
«Плата за 7 днів - 21 грн (враховуючи всі податки та збори)», - розповіли у Lifecell.
Послуга автоматично оплачується кожні 7 днів.
«Якщо коштів на рахунку для оплати послуги lifecell Kidster на 7 днів недостатньо, здійснюється оплата у розмірі 18 грн за 6 днів або 15,50 грн за 5 днів, або 13 грн за 4 дні, або 9грн за 3 дні, або 6,50 грн за 2 дні, або 4 грн за 1 день відповідно (в залежності від стану рахунку абоненту). Оплата за послугу здійснюється до моменту відмови Абонента…», - додали у Lifecell.
Крім того, підкреслюється, що без плати за інтернет-трафік означає, що вартість за послугу доступу до інтернету включена до вартості послуги lifecell Kidster.
Якщо абонент буде користуватися цією послугою в роумінгу, обсяг переданих даних додатково тарифікується згідно з його тарифом.
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