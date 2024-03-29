В компании «Lifecell» сообщили своим абонентам об интересной и полезной услуге, воспользоваться которой можно, не платя за интернет-трафик и даже без доступа в Интернет.

Мобильный оператор "Lifecell" сделал заявление о своей услуге, которое может понравиться многим абонентам, пишет Politeka.net.

Речь идет об услуге Kidster. Как объясняют в «Lifecell», она предусматривает безлимитный доступ к развивающим играм и мобильным приложениям для детей в возрасте от 3 до 12 лет.

Играть и использовать загруженные приложения можно и без доступа в Интернет. В Lifecell обещают абонентам топовый контент без ограничений и платы за интернет-трафик.

«Мобильный интернет-трафик для использования услуги lifecell Kidster — без дополнительной платы на территории Украины», - уверяют в «lifecell».

Что касается стоимости самой услуги, то при первом подключении услуга не тарифицируется в течение 7 (семи) дней со дня подключения.

«Плата за 7 дней – 21 грн (учитывая все налоги и сборы)», – рассказали в Lifecell.

Услуга автоматически оплачивается каждые 7 дней.



«Если средств на счете для оплаты услуги lifecell Kidster на 7 дней недостаточно, производится оплата в размере 18 грн за 6 дней или 15,50 грн за 5 дней, или 13 грн за 4 дня, или 9грн за 3 дня, или 6,50 грн за 2 дня или 4 грн за 1 день соответственно (в зависимости от состояния счета абоненту). Оплата за услугу производится до момента отказа Абонента…», - добавили в Lifecell.

Кроме того, подчеркивается, что без платы за интернет-трафик означает, что стоимость услуги доступа к интернету включена в стоимость услуги lifecell Kidster.

Если абонент будет пользоваться этой услугой в роуминге, объем переданных данных дополнительно тарифицируется в соответствии с его тарифом.

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