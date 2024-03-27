У «Lifecell» назвали головну причину підвищення тарифів. Таким чином у компанії відреагували на зауваження одного з абонентів.

«Інформація про подорожчання не найприємніша новина і ми розуміємо ваше ставлення до цього. Дуже хочеться, щоб тарифи не змінювалися, навіть якщо в цілому життя дорожчає, але щоб підтримувати якість послуг, нам доводиться збільшувати свої витрати на зв'язок», - пояснили у «Lifecell».

Нагадаємо, раніше мобільний оператор lifecell підвищив тариф на один із популярних пакетів послуг.

Так, абонентам повідомилипро підвищення тарифу "Жара Лайт 2022". У прес-службі компанії назвали цей крок вимушеним, тому що потрібно відновлювати обладнання після масованого ракетного обстрілу.

«Інформуємо, що через вплив економічних факторів та необхідність відновлення пошкодженого ворогом обладнання з 21.09.2023 вартість пакету послуг на 4 тижні за вашим тарифом становитиме 130 грн, збільшиться обсяг Iнтернету до 20 Гб", - пояснювали у «Lifecell».

Крім того, зазначалося, що поточний тариф на вказаний пакет послуг можна зафіксувати. Для цього необхідно було купити заздалегідь 12 пакетів послуг за поточною ціною та ще з вигодою до 15% з послугою "Тарифна підписка".

Додамо, що днями «lifecell» повідомив про розширення переліку країн, в яких його абонентам доступний 5G. Наразі цей список налічує 47 країн.

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