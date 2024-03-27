В Lifecell назвали главную причину повышения тарифов. Таким образом, в компании отреагировали на замечания одного из абонентов.

«Информация о подорожании не самая приятная новость, и мы понимаем ваше отношение к этому. Очень хочется, чтобы тарифы не менялись, даже если в целом жизнь дорожает, но, чтобы поддерживать качество услуг, нам приходится увеличивать свои расходы на связь», - пояснили в Lifecell.

Напомним, ранее мобильный оператор lifecell повысил тариф на один из самых популярных пакетов услуг.

Так, абонентам сообщили о повышении тарифа "Жара Лайт 2022". В пресс-службе компании назвали этот шаг вынужденным, потому что нужно восстанавливать оборудование после массированного ракетного обстрела.

«Информируем, что из-за влияния экономических факторов и необходимости восстановления поврежденного врагом оборудования с 21.09.2023, стоимость пакета услуг на 4 недели по вашему тарифу составит 130 грн, увеличится объем Интернета до 20 Гб», - объясняли в «Lifecell».

Кроме того, говорилось, что текущий тариф на указанный пакет услуг можно зафиксировать. Для этого необходимо было купить заранее 12 пакетов услуг по текущей цене и с выгодой до 15% с услугой "Тарифная подписка".

Добавим, что на днях lifecell сообщил о расширении перечня стран, в которых его абонентам доступен 5G. В настоящее время этот список насчитывает 47 стран.

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