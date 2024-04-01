Так, у «Дія» оголосили, що одружитися можна буде в застосунку по відеозвʼязку, пише Politeka.net.
Згідно з повідомленням у «Дія», уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн.
«Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», - наголосили у «Дія».
Також віже відомо, як працюватиме одруження в «Дії». Для цього у застосунку необхідно буде відправити заяву, працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку, а наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.
Ця новина збентежила багатьох українців. Люди побоюються, що фіктивних шлюбів стане ще більше і наголошують, що шлюби повинні відбуватися у церкві:
«Навіть не уявляю, скільки стане фіктивних шлюбів»,
«Одружитися? Ви жартуєте чи знущаєтеся? Показуху цю для галочки коли-небудь припинете? 26 березня 2024 року через портал дія замовила витяг про народження - до цієї пори не має.
І покажу фото оголошення на дверях Хмельницького міського ДРАГСу, в якому юридично електронна черга є, але фактично - працівники пояснюють, що "мін'юст припинив їм до неї доступ",
«Шлюб беруть в церкві»,
«Це треш»,
«Перша шлюбна ніч теж через Дію? Чи будуть приватні кімнати, якщо молодята захочуть усамітнитися?»,
«Дія І скільки разів за день можно буде через ДІЮ розлучитись і воз'єднатись ? Скільки буде коштувати ця процедура ? Чи буде вінчання через Дію ?А похорони ? Крестини ? Здача єкзаменів ? Народжування дітей через поцілонок смартфону ...Завжди вважала одруження сакральним ритуалом , але Дія розвінчує міфи на очах ...».
Однак багато хто зрадів новій послузі у «Дія».
«Ви крутезні!»,
«Прямо всі мої мої бажанння здійснюються! Ви неймовірні!».
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