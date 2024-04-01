В «Дія» объявили о новой необычной услуге, которая появится в приложении уже совсем скоро, но далеко не все украинцы выразили свой восторг по поводу грядущих изменений.

Так, в Дія объявили, что пожениться можно будет в приложении по видеосвязи, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению в «Дія», правительство приняло постановление о регистрации брака онлайн.

«Теперь украинцы будут пожениться прямо в приложении. Это особенно важно для пар, которые из-за войны не могут быть рядом», - подчеркнули в «Дія».

Также известно, как будет работать брак в «Дія». Для этого в приложении необходимо будет отправить заявление, работник ДРАЦСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи, а молодожены подписывают актовую запись о браке Дія. Подписью.

Эта новость смутила многих украинцев. Люди опасаются, что фиктивных браков станет еще больше и подчеркивают, что браки должны происходить в церкви:

«Даже не представляю, сколько станет фиктивных браков»,

«Жениться? Вы шутите или издеваетесь? Показуху эту для галочки когда-нибудь прекратите? 26 марта 2024 года через портал Дія заказала выписку о рождении - до сих пор нет.

И покажу фото объявления на дверях Хмельницкого городского ДРАГСа, в котором юридически электронная очередь есть, но фактически – работники объясняют, что "минюст прекратил им к ней доступ",

«Брак совершают в церкви»,

«Это трэш»,

«Первая брачная ночь тоже из-за Дія? Будут ли частные комнаты, если молодожены захотят уединиться?»,

«Дія, и сколько раз в день можно будет через действие расстаться и воссоединиться? Сколько будет стоить эта процедура? Будет ли венчание через Дія? А похороны? Крестины? Сдача экзаменов? Рождение детей через поцелуй смартфона ... Всегда считала женитьбу сакральным ритуалом , но Дія развенчивает мифы на глазах ...» .

Однако многие обрадовались новой услуге в «Дія».

«Вы крутые!»,

«Прямо все мои мои желания сбываются! Вы невероятные!» .

Последние новости Украины:

В "Дія" предупредили всех о неприятном сюрпризе.

"Киевстар" меняет тарифы и условия обслуживания.

В "Дія" изменили правила, которые коснутся многих.