Так, в Дія объявили, что пожениться можно будет в приложении по видеосвязи, пишет Politeka.net.
Согласно сообщению в «Дія», правительство приняло постановление о регистрации брака онлайн.
«Теперь украинцы будут пожениться прямо в приложении. Это особенно важно для пар, которые из-за войны не могут быть рядом», - подчеркнули в «Дія».
Также известно, как будет работать брак в «Дія». Для этого в приложении необходимо будет отправить заявление, работник ДРАЦСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи, а молодожены подписывают актовую запись о браке Дія. Подписью.
Эта новость смутила многих украинцев. Люди опасаются, что фиктивных браков станет еще больше и подчеркивают, что браки должны происходить в церкви:
«Даже не представляю, сколько станет фиктивных браков»,
«Жениться? Вы шутите или издеваетесь? Показуху эту для галочки когда-нибудь прекратите? 26 марта 2024 года через портал Дія заказала выписку о рождении - до сих пор нет.
И покажу фото объявления на дверях Хмельницкого городского ДРАГСа, в котором юридически электронная очередь есть, но фактически – работники объясняют, что "минюст прекратил им к ней доступ",
«Брак совершают в церкви»,
«Это трэш»,
«Первая брачная ночь тоже из-за Дія? Будут ли частные комнаты, если молодожены захотят уединиться?»,
«Дія, и сколько раз в день можно будет через действие расстаться и воссоединиться? Сколько будет стоить эта процедура? Будет ли венчание через Дія? А похороны? Крестины? Сдача экзаменов? Рождение детей через поцелуй смартфона ... Всегда считала женитьбу сакральным ритуалом , но Дія развенчивает мифы на глазах ...» .
Однако многие обрадовались новой услуге в «Дія».
«Вы крутые!»,
«Прямо все мои мои желания сбываются! Вы невероятные!» .
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