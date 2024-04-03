Функционал Действия продолжает расширяться, украинцам объявили, кого касается новая услуга и кто может рассчитывать на компенсацию в будущем.

В Дія запустили первый этап подачи заявлений в международный Реестр убытков, пишет Politeka.net.

«Ваше жилье пострадало? Подавайте заявление в Реестр прямо сейчас через приложение Дія. Каждое заявление украинцев очень важно. Именно вы можете ускорить запуск компенсационного механизма и сформировать фундамент для будущих репараций», - обратились в Дія к украинцам, отметив, что это сложный и длительный процесс, поэтому работать нужно уже сейчас и вместе.

В «Дія» подчеркнули, что на такое имущество должен быть Акт об обследовании от местных властей.

Такая услуга в «Дія» взволновала многих украинцев, чье имущество пострадало в результате боевых действий. Кто потерял вообще все, кто потерял часть недвижимости, автомобиль, бизнес.

«А что тем людям, которые внутренние переселенцы не знают о судьбе своего жилья, почему им нет компенсации жилья потому что выплаты сняли гуманитарку тоже не выдают - за что существовать?»,

«А что делать, если поврежденным имуществом есть автомобиль? А местные власти не создали никакой комиссии, которая бы это фиксировала?»,

«Что делать людям с оккупированных территорий, ни имущества, ни компенсации, неужели невозможно что-нибудь сделать?»,

«Появится ли в Дія заявление о поврежденном движимом имуществе, а именно авто?»,

«Есть ли возможность внесения данных о повреждениях от имени юридических лиц?» , - волнуются люди, обращаясь к представителям «Дія» на официальной странице сервиса в Facebook .

Отвечая на вопросы, в «Дія» заверили, что это только первый этап услуги:

«Впоследствии заявления смогут предоставить владельцы разрушенного или поврежденного имущества, чья недвижимость находится на временно оккупированных территориях».

Для того, чтобы воспользоваться услугой сейчас, нужно обновить приложение «Дія».

На первом этапе через приложение можно подать заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частном доме, квартире, дачном или садовом доме, другом жилом помещении.

В будущем будет возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровье, пытках, насилии.

Также жалобы сможет подавать бизнес и государство.

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