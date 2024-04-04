Про зміни в застосунку Monobank оголосив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, на старті була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах.

«Тепер можна відкрити спільну виписку всіх-всіх ваших карток, просто свайпнувши вправо. І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами. І ще багато деталей…», - зазначив співзасновник Monobank.

За його словами, було вирішено дати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн, тому в розділі «Ще» з'явилася відповідна кнопка.

Однак при бажанні клієнти Monobank зможуть повернутися до старого дизайну за подібною ж кнопкою в «Ще».

«Але усі нові речі будемо у подальшому робити лише у новому дизайні», - попередив Гороховський.

Нагадаємо, раніше в роботі Monobank стався збій.

«Картки працюють в звичайному режимі, але застосунку ще погано», - згодом повідомили в Monobank.

Останні новини України:

Компенсації через "Дія": нова послуга схвилювала українців, хто отримає.

У Lifecell розповіли, як налаштувати 5G на Android і iPhone: найпростіші способи.

"Київстар" оголосив дати, після яких тарифи зміняться.