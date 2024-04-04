Об изменениях в приложении Monobank объявил сооснователь банка Олег Гороховский.
По его словам, на старте была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карточки, и ФЛПы, и еще много всего в планах.
«Теперь можно открыть общую выписку всех-всех ваших карт, просто свалив вправо. И не надо куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами. И еще много деталей…», – отметил сооснователь Monobank.
По его словам, было решено дать пользователям выбор когда именно обновлять дизайн, поэтому в разделе «Еще» появилась соответствующая кнопка.
Однако при желании клиенты Monobank смогут вернуться к старому дизайну за схожей же кнопкой в «Еще».
"Но все новые вещи будем в дальнейшем делать только в новом дизайне", - предупредил Гороховский.
Напомним, ранее в работе Monobank произошел сбой.
«Карточки работают в обычном режиме, но приложению еще плохо», - впоследствии сообщили в Monobank.
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