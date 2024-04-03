У Lifecell розповіли, як налаштувати 5G на смартфонах Android і iPhone: найпростіші способи

Для абонентів lifecell стала доступна мережа 5G, але необхідно знати, як її підключити на смартфонах Android і iPhone.

Мережа 5G тепер доступна для абонентів lifecell в багатьох країнах.

«П’яте покоління мобільних мереж передбачає високошвидкісну передачу даних без затримок та не впливає на вартість інтернету у роумінгу», - запевнили у lifecell.

Для того, щоб користуватися мережею 5G у роумінгу наобхідно знаходитися в зоні покриття 5G, використовувати карту, що підтримує 4.5G (USIM) або цифрову SIM-карту eSIM, користуватися телефоном, який підтримує 5G.

Як швидко налаштувати 5G в телефоні також розповіли у lifecell.

Користувачам IOS необхідно зайти в Параметри - Стільникові дані - Опції стільникових даних або Параметри - Мобільні дані - Опції мобільних даних Голос і дані – Обрати 5G.

Якщо абонент використовує дві SIM-картки, Lifecell радить вибрати Параметри - Стільникові дані або Параметри - Мобільні дані та обрати номер, параметри якого потрібно змінити Голос і дані - Обрати 5G.

«Є декілька варіантів, як iPhone може використовувати мережу 5G - це може впливати на час роботи від акумулятора», - підкреслюють у Lifecell.

Так, 5G автоматично: вмикає режим Smart Data.

«Якщо мережа 5G не забезпечує суттєвого прискорення, iPhone автоматично переходить у режим LTE, щоб подовжити час роботи від акумулятора», - пояснили у Lifecell.

«5G ввімкнено»: мережа 5G використовується завжди, коли доступна. Це може зменшити час роботи від акумулятора. «LTE»: використовується лише мережа LTE, навіть коли доступна мережа 5G.

Для того, щоб налаштувати 5G в смартфоні Android необхідно зайти в Налаштування - Підключення - Мобільні мережі - Мережевий режим - Обрати 5G.

Однак, перш ніж йти у Налаштування слід перевірити, чи взагалі підтримує смартфон мережу5G.

Так, можна перевірити наявність пункта «5G» в мережевих налаштуваннях телефону. Ще один спосіб – перевірити інформацію, яка надана виробником на коробці, в інструкції, в описі на сайті виробника.

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