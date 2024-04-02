У застосунку «Дія» нарешті з’явилися документи про освіту, але деяким українцям радіти з цього приводу зарано.

У «Дія» з’явилися документи про освіту, пише Politeka.net.

Щоб освітні документи відобразилися у Дії, треба оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо наявні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«Інформацію з додатків документів про освіту зʼявиться пізніше», - підкреслюють у «Дія».

Але на появу деяких документів про освіту в «Дія» чекати не варто.

«Немає диплому 1995 року. Що з цим робити? Диплом 2001 року підтягнувся»,

«На жаль, у мене нічого не видно»,

«У мене також з 4 документів - підтягнувся лише 1»,

«Мій диплом не підтягнувся в Дії», - повідомляють користувачі.

Як виявилося, дійсно деяких документів про освіту в «Дія» не буде.

«У Дії будуть відображатися освітні документи відомості та дані про які містяться в реєстрі ЄДЕБО, виготовлені саме з 2000 року.

Крім інформації про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), виданих до 2016 року, та дипломів докторів філософії (докторів мистецтва), виданих до 2022 року», - пояснюють у «Дія».

Крім того, у «Дія» розповіли, як перевірити чи внесена дані про документ в ЄДЕБО:

«Радимо отримати виписку з інформацією про документи про освіту та навчання особи».

Також є ще один важливий нюанс. Як пояснили у «Дія», якщо документи про освіту не підтягнулись, однією з причин може бути зміна прізвища (імені, по батькові), адже такі документи були видані на попередні дані.

«Водночас зміна документа у зв'язку з одруженням та зміною ПІБ не передбачена. Ми працюємо над реалізацією такої можливості у подальшому», - підкреслили в «Дія».

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