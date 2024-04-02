В приложении «Действие» наконец-то появились документы об образовании, но некоторым украинцам радоваться по этому поводу рано.

В "Дія" появились документы об образовании, пишет Politeka.net.

Чтобы образовательные документы отобразились в Дія, необходимо обновить приложение. Они подтянутся автоматически, если есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

«Информация из приложений документов об образовании появится позже», - подчеркивают в «Дія».

Но появления некоторых документов об образовании в «Дія» ждать не стоит.

"Нет диплома 1995 года. Что с этим делать? Диплом 2001 года подтянулся»,

«К сожалению, у меня ничего не видно»,

«У меня также из 4 документов – подтянулся только 1»,

"Мой диплом не подтянулся в Дія" , - сообщают пользователи.

Как оказалось, действительно, некоторых документов об образовании в «Дія» не будет.

«В Дія будут отображаться образовательные документы сведения и данные, содержащиеся в реестре ЕГЭБО, изготовленные именно с 2000 года.

Кроме информации о выпускниках военных учреждений высшего образования и военных учебных подразделений высшего образования, а также о дипломах о переподготовке (младших специалистов, специалистов), выданных до 2016 года, и дипломах докторов философии (докторов искусства), выданных до 2022 года», - объясняют в «Действие».

Кроме того, в «Дія» рассказали, как проверить, внесены ли данные о документе в ЕГЕБО:

«Советуем получить выписку с информацией о документах об образовании и обучении личности».

Также есть еще один немаловажный нюанс. Как пояснили в «Дія», если документы об образовании не подтянулись, одной из причин может быть смена фамилии (имени, отчества), ведь такие документы были выданы на предварительные данные.

«В то же время изменение документа в связи с женитьбой и изменением ФИО не предусмотрено. Мы работаем над реализацией такой возможности в дальнейшем», - подчеркнули в «Дія».

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