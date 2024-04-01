Мобільний оператор «lifecell» оприлюднив нове звернення до всіх своїх абонентів.

У «lifecell» повідомили про розширення переліку країн, в яких його абонентам доступний 5G.

«Наразі цей список налічує 47 країн», - підкреслили у "Lifecell". При цьому перелік країн, де абонентам lifecell буде доступний новий стандарт зв’язку, постійно збільшується.

Важливо, щоб смартфон підтримував цей стандарт.

«У налаштуваннях телефону повинна бути вибрана мережа 5G», - пояснюють у «lifecell» абонентам.

У «lifecell» також повідомили, що найпопулярнішими пристроями, на яких абоненти lifecell користуються 5G – це iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14.

Серед користувачів Android найбільшу популярність здобув смартфон Galaxy A53 5G, який використовується для підключення до мережі 5G.

При цьому топ-5 країн, де найбільше абонентів lifecell користуються 5G – це Німеччина, Румунія, Чехія, Іспанія та Туреччина.

«П’яте покоління мобільних мереж передбачає високошвидкісну передачу даних без затримок, високу ємність каналів та можливість розвитку сучасних технологій», - кажуть у lifecell про перевагу 5G.

Нагадаємо, що раніше lifecell довелось пояснювати, чому зростають тарифи.

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Також нагадаємо, що "Lifecell" оголосив про важливе нововведення.