В lifecell сообщили о расширении перечня стран, в которых его абонентам доступен 5G.

"Сейчас этот список насчитывает 47 стран", - подчеркнули в "Lifecell". При этом список стран, где абонентам lifecell будет доступен новый стандарт связи, постоянно увеличивается.

Важно, чтобы смартфон поддерживал этот стандарт.

«В настройках телефона должна быть выбрана сеть 5G», – объясняют в lifecell абонентам.

В lifecell также сообщили, что самыми популярными устройствами, на которых абоненты lifecell пользуются 5G - это iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 15, Pro Max, iPhone 14.

Среди пользователей Android наибольшую популярность приобрел смартфон Galaxy A53 5G, используемый для подключения к сети 5G.

При этом топ-5 стран, где больше абонентов lifecell пользуются 5G – это Германия, Румыния, Чехия, Испания и Турция.

"Пятое поколение мобильных сетей предполагает высокоскоростную передачу данных без задержек, высокую емкость каналов и возможность развития современных технологий", - говорят в lifecell о преимуществе 5G.

Напомним, что ранее lifecell пришлось объяснять, почему растут тарифы.

Последние новости Украины:

"Киевстар" ошеломил абонентов новыми тарифами.

В "Дія" объявили о новом опросе и рассорили пользователей.

Также напомним, что Lifecell объявил о важном нововведении.