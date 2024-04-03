В Lifecell рассказали, как настроить 5G на смартфонах Android и iPhone: самые простые способы

Для абонентов lifecell стала доступна сеть 5G, но необходимо знать, как подключить ее на смартфонах Android и iPhone.

Сеть 5G теперь доступна абонентам lifecell во многих странах.

"Пятое поколение мобильных сетей предусматривает высокоскоростную передачу данных без задержек и не влияет на стоимость интернета в роуминге", - заверили в lifecell.

Для того чтобы пользоваться сетью 5G в роуминге необходимо находиться в зоне покрытия 5G, использовать карту, поддерживающую 4.5G (USIM) или цифровую SIM-карту eSIM, пользоваться телефоном, поддерживающим 5G.

Как быстро настроить 5G в телефоне тоже рассказали в lifecell.

Пользователям IOS необходимо зайти в Параметры – Сотовые данные – Опции сотовых данных или Параметры – Мобильные данные – Опции мобильных данных Голос и данные – Выбрать 5G.

Если абонент использует две SIM-карты, Lifecell рекомендует выбрать Параметры - Сотовые данные или Параметры - Мобильные данные и выбрать номер, параметры которого необходимо изменить Голос и данные - Выбрать 5G.

«Есть несколько вариантов, как iPhone может использовать сеть 5G – это может влиять на время работы от аккумулятора», – подчеркивают в Lifecell.

Так, 5G автоматически: включает режим Smart Data.

"Если сеть 5G не обеспечивает существенного ускорения, iPhone автоматически переходит в режим LTE, чтобы продлить время работы от аккумулятора", - пояснили Lifecell.

«5G включено»: сеть 5G используется всегда, когда доступна. Это может снизить время работы от аккумулятора. «LTE»: используется только сеть LTE, даже если доступна сеть 5G.

Для того, чтобы настроить 5G в смартфоне Android необходимо зайти в Настройки – Подключение – Мобильные сети – Сетевой режим – Выбрать 5G.

Однако, прежде чем идти в Настройки следует проверить, поддерживает ли смартфон сеть 5G.

Так, можно проверить наличие пункта «5G» в сетевых настройках телефона. Еще один способ – проверить информацию, предоставленную производителем на коробке, в инструкции, в описании на сайте производителя.

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