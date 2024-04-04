Абоненти «Київстар» атакують оператора після рішення про підвищення тарифів і зміни деяких умов. Для номерів із передоплатою тарифи зміняться вже з 9 квітня. У контрактних абонентів та бізнес-клієнтів тарифи зміняться пізніше, з 1 травня.

В "Київстар" наголошують: зміняться не лише ціни, а й наповнення пакетів мобільного зв'язку. Так, будуть уніфіковано умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS після використання тарифних обсягів.

Однак такі зміни обурили абонентів «Київстар». Особливо тих, хто або не користується Інтернетом зовсім, або вони були задоволені попередніми пропозиціями оператора. Також зміна тарифів шокувала мешканців міст, де через ворожі атаки є проблеми зі зв’язком.

«Чому на даний момент ви дуже часто змінюєте тарифи і кому це вигідно вам чи абонентам! Раніше пригадую ми роками використовували той самий тариф а що тепер! Чому немає тарифу для пенсіонерів за 50 грн без інтернету",

«Мені теж не подобається, що піднімають плату за тариф, мені не потрібно стільки тих мегабайтів, а гроші деруть, но якщо трошки нема світла вже нема зв'язку»,

«Для чого мені ваш контракт, коли Харків по 7-8 годин без світла кожного дня і це на роки (після бомбування 22 лютого 2024 р), в цей час ваша мережа не працює ні на інтернет, ні на зв'язок, я Вам запропонувала знизити тариф ,або хоча би не піднімати тариф на 50 грн (як ви написали в своїх повідомленнях ). Для чого той телефон, якщо немає зв’язу та інтернету під час відключення світла? Ви краще введіть нові тарифи для територій які знаходяться в "зоні бойових дій", а ви урівняли всю Україну своїми тарифами, вам повинно бути соромно», - пишуть абоненти на сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар», реагуючи на обурення абонентів, запевняють, що підвищення тарифів – це вимушений крок.

«Ми залишаємо умови тарифів без змін зазвичай протягом 1–3 років. Тарифи, у яких зараз відбуваються індексація вартості, не оновлювалися мінімум рік. Ми до останнього сподівалися уникнути перегляду цін у деяких тарифах. Але без цього у 2024 році нам буде складніше забезпечувати українців надійним зв’язком, розширювати покриття мережі й інвестувати в стійкість і стабільність її роботи», - пояснюють у «Київстар».

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