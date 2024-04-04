Абоненты Киевстар атакуют оператора после решения о повышении тарифов и измений некоторых условий. Для номеров с предоплатой тарифы изменятся с 9 апреля. У контрактных абонентов и бизнес-клиентов тарифы изменятся позже, с 1 мая.

В "Киевстар" отмечают: изменятся не только цены, но и наполнение пакетов мобильной связи. Так, будут унифицированы условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS после использования тарифных объемов.

Однако такие изменения возмутили абонентов "Киевстар". Особенно тех, кто либо не пользуется Интернетом совсем, либо они были удовлетворены предварительными предложениями оператора. Также изменение тарифов шокировало жителей городов, где из-за вражеских атак есть проблемы со связью.

«Почему сейчас вы очень часто меняете тарифы и кому это выгодно вам или абонентам! Раньше помню мы годами использовали тот же тариф а что теперь! Почему нет тарифа для пенсионеров за 50 грн без интернета",

«Мне тоже не нравится, что поднимают плату за тариф, мне не нужно столько тех мегабайтов, а деньги дерут, но если чуть-чуть нет света, уже нет связи»,

«Для чего мне ваш контракт, когда Харьков по 7-8 часов без света каждый день и это на годы (после бомбардировки 22 февраля 2024 г.), в это время ваша сеть не работает ни на интернет, ни на связь, я Вам предложила снизить тариф, или хотя бы не поднимать тариф на 50 грн (как вы написали в своих сообщениях). Зачем телефон, если нет связи и интернета при отключении света? Вы лучше введите новые тарифы для территорий, которые находятся в "зоне боевых действий", а вы уравняли всю Украину своими тарифами, вам должно быть стыдно» , - пишут абоненты на странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар», реагируя на возмущение абонентов, уверяют, что повышение тарифов – это вынужденный шаг.

«Мы оставляем условия тарифов без изменений обычно в течение 1–3 лет. Тарифы, в которых сейчас происходит индексация стоимости, не обновлялись минимум год. Мы до последнего надеялись избежать пересмотра цен в некоторых тарифах. Но без этого в 2024 году нам будет сложнее снабжать украинцев надежной связью, расширять покрытие сети и инвестировать в устойчивость и стабильность ее работы», - объясняют в «Киевстар».

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