У телекомунікаційній компанії "Київстар" повідомили про нововведення, яке стосується багатьох абонентів.

Чергові зміни для абонентів «Київстар» вже почали діяти з 1 квітня, пише Politeka.net.

Так, з 1 квітня абоненти передплати можуть замовити акцію Щасливий день.

Як повідомляють у Київстар, за умовами акції абоненти зможуть користуватися безлімітним мобільним інтернетом протягом одного дня.

«Щасливий день діятиме до 31 травня 2024 року», - уточнюють у «Київстар».

Підключити акцію абоненти передплати можуть один раз на сім днів.

«За 1 гривню», - повідомили у «Київстар».

Умови акції діють тільки на території України.

У «Київстар» також уточнили, що після завершення дії пропозиції мобільний інтернет надаватиметься за умовами чинного тарифного плану.

Раніше у «Київстар» повідомили, що продовжується акція Простий старт.

Із нею абоненти можуть користуватися тарифом за 1 грн.

«Пропозиція доступна для нових абонентів або тих, що перейшли з передплати на контрактні тарифи», - розповіли у компанії.

Акція діє до 30 квітня включно.

Також продовжується акція Шалений драйв. Пропозиції в межах акції продовжено до 31 травня.

«Акція передбачає знижку на 4 оплати тарифу під час купівлі стартового пакету», - нагадували у «Київстар».

Нагадаємо, що «Київстар» приголомшив абонентів попередженням про підвищення тарифів.

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