Очередные изменения для абонентов "Киевстар" уже начали действовать с 1 апреля, пишет Politeka.net.
Так, с 1 апреля абоненты подписки могут заказать акцию Счастливый день.
Как сообщают в Киевстаре, по условиям акции абоненты смогут пользоваться безлимитным мобильным интернетом в течение одного дня.
"Счастливый день будет действовать до 31 мая 2024 года", - уточняют в "Киевстар".
Подключить акцию абоненты подписки могут один раз в семь дней.
«За 1 гривну», – сообщили в «Киевстаре».
Условия акции действуют только на территории Украины.
В Киевстар также уточнили, что после завершения действия предложения мобильный интернет будет предоставляться по условиям действующего тарифного плана.
Ранее в «Киевстаре» сообщили, что продолжается акция Простой старт.
С ней абоненты могут воспользоваться тарифом за 1 грн.
«Предложение доступно для новых абонентов или перешедших с подписки на контрактные тарифы», - рассказали в компании.
Акция действует до 30 апреля включительно.
Также продолжается акция Безумный драйв. Предложения в рамках акции продлены до 31 мая.
«Акция предусматривает скидку на 4 оплаты тарифа при покупке стартового пакета», – напоминали в «Киевстаре».
Напомним, что «Киевстар» ошеломил абонентов предупреждением о повышении тарифов.
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