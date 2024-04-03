В телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщили о нововведениях, касающихся многих абонентов.

Очередные изменения для абонентов "Киевстар" уже начали действовать с 1 апреля, пишет Politeka.net.

Так, с 1 апреля абоненты подписки могут заказать акцию Счастливый день.

Как сообщают в Киевстаре, по условиям акции абоненты смогут пользоваться безлимитным мобильным интернетом в течение одного дня.

"Счастливый день будет действовать до 31 мая 2024 года", - уточняют в "Киевстар".

Подключить акцию абоненты подписки могут один раз в семь дней.

«За 1 гривну», – сообщили в «Киевстаре».

Условия акции действуют только на территории Украины.

В Киевстар также уточнили, что после завершения действия предложения мобильный интернет будет предоставляться по условиям действующего тарифного плана.

Ранее в «Киевстаре» сообщили, что продолжается акция Простой старт.

С ней абоненты могут воспользоваться тарифом за 1 грн.

«Предложение доступно для новых абонентов или перешедших с подписки на контрактные тарифы», - рассказали в компании.

Акция действует до 30 апреля включительно.

Также продолжается акция Безумный драйв. Предложения в рамках акции продлены до 31 мая.

«Акция предусматривает скидку на 4 оплаты тарифа при покупке стартового пакета», – напоминали в «Киевстаре».

Напомним, что «Киевстар» ошеломил абонентов предупреждением о повышении тарифов.

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Также напомним, что "Киевстар" сделал немедленное объяснение по прослушке телефонов.