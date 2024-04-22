Для всіх абонентів телекомунікаційної компанії «Київстар» тепер доступне важливе оновлення – мобильний оператор пояснив, що саме змінилося.

Для всіх абонентів «Київстар» тепер доступна оновлена послуга. А саме – Ідеальний роумінг.

«З цією послугою абоненти можуть і далі спілкуватися за вигідними тарифами у більшості країн світу», - наголошують у «Київстар».

Тепер пакет діятиме, поки абонент не вичерпає всі бонуси — максимум 3 роки.

Якщо бонуси закінчаться раніше — пакет відключиться і діятимуть стандартні умови.

«Підключайте одночасно декілька пакетів — максимум 3 заявки за 30 днів», - кажуть у «Київстар».

Також мобільний оператор повідомив, що нові умови діятимуть для абонентів, які підключать Ідеальний роумінг з 17 квітня.

Що ж до користувачів, що вже підключили послугу, то вони зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.

Раніше у «Київстар» повідомили, що на Київстар запускає фіксовані послуги для бізнес-клієнтів, які є постачальниками електронних комунікаційних послуг, і оновлює тарифи на послуги передачі даних та IP-транзиту.

Крім того, у "Київстар" пояснювали, за яких умов абонент може підключитись до акції "Втричі більше" у тарифі.

"Мені писали, що тільки у випадку придбання нового номера або зміни тарифного плану. Якщо я ,наприклад, перейду з свого тарифу на інший, потім повернусь назад на попередній тариф чи діятиме акційна суперсила?", - уточнив один з абонентів мобільного оператора.

У "Київстар" пояснили, що акція доступна абонентам передплати, ВСЕ РАЗОМ, контракт та бізнес-абонентам, які підключили новий номер або змінили тариф в період проведення акції.

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